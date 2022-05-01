Однако неизвестно, действительно ли россияне пойдут в наступление на эти города. Об этих действиях врага сообщили в оперативной сводке Генштаба ВСУ вечером 1 мая.

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Направили большинство усилий на Кривой Рог

Речь идет о Южнобужском направлении сопротивления российскому вторжению. По данным наших защитников, таких целей сейчас добиваются определенные подразделения вражеских войск.

Противник силами определенных подразделений ведет боевые действия для выхода на административные границы Херсонской области и создания благоприятных условий для наступления на Николаев и Кривой Рог,

– отметили в Генштабе.

Основные усилия армии оккупантов сосредоточены на Криворожском направлении. Там они в течение дня обстреливали позиции наших защитников из артиллерии. Атаковали подразделения в районах Таврического, Осокоровки, Трудолюбовки и Княжевки.

На Николаевском направлении пока относительно спокойно. Однако, по данным разведки, там враги начали перегруппировку войск.

Россияне хотят выявить позиции ВСУ

Кроме того, военные России начали вести активную разведку в восточной части Николаевской и северо-западной части Херсонской областей.

Это делается для обнаружения позиций наших воинов. По состоянию на 18 часов 1 мая были зафиксированы только факты разведки беспилотниками.

Обстреливание не прекращается

30 апреля глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что обстрелы региона почти не прекращаются. На тот момент российские войска били по территории Днепропетровщины уже неделю. Они не делали перерыв даже на день.

Что касается Николаевщины, то там российские войска обстреливают не только позиции ВСУ. В частности, 1 мая стало известно, что они попали в сельскохозяйственное сооружение. Там взорвались 600 килограммов удобрений, а затем возник пожар. Однако оперативное командование "Юг" также сообщает, что наступательных действий врага Николаевской области нет.

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