Сообщают, что подразделения оккупантов в наступление не шли. Скорее всего, враг пытается аккумулировать свои силы и восстановить технику.

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В Николаевской области взорвался склад с удобрением

В оперативном командовании "Юг" добавили, что российские захватчики продолжают обстреливать их позиции с артиллерии и минометов. В результате в Николаевской области враг попал в сельскохозяйственный объект. Речь идет о складе с удобрениями.

Сообщают, что ориентировочно 600 килограммов удобрения взорвались, после чего возник пожар. Спасатели оперативно сработали, поэтому химической угрозы для окружающей среды и людей нет. К счастью, пока пострадавших в результате этого инцидента нет.

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1 мая Генштаб ВСУ сообщил, что перенаправляет военную технику в приграничные с Украиной районы. Для этого россияне используют железнодорожное сообщение. Речь идет о "военных записях", снятых с хранения в Западном, Центральном и Восточном военных округах и северном флоте.

Кроме того, Генштаб и СНБО обратились к блогерам и журналистам воздержаться от оценок боевых действий и логистики.

В ведомствах подчеркнули, что Россия – это коварный враг, использующий всю имеющуюся информацию с целью нанесения как можно больших потерь как в рядах ВСУ, так и среди гражданского населения.

как в рядах ВСУ, так и среди гражданского населения. Оперативное командование "Юг" также сообщило об активизации россиян на море. Враг пытался с помощью скоростных катеров типа "Раптор" осуществить эвакуацию и пополнение личным составом своих подразделений, все еще остающихся на острове Змеиный. Это произошло после того, как украинские военные нанесли очередной удар по Змеиному.

Военные подчеркнули, что угроза ракетных ударов по территории Украины, к сожалению, сохраняется на высоком уровне. Они призвали граждан не пренебрегать правилами безопасности, добавив, что следует избегать массовых скоплений людей.

Интересно – потери врага по состоянию на 1 мая: смотреть видео