Повідомляють, що підрозділи окупантів у наступ не йшли. Швидше за все, ворог намагається акумулювати свої сили та відновити техніку.

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На Миколаївщині вибухнув склад з добривом

В Оперативному командуванні "Південь" додали, що російські загарбники продовжують обстрілювати їхні позиції з артилерії та мінометів. У результаті на Миколаївщині ворог влучив у сільськогосподарський об'єкт. Йдеться про склад із добривами.

Повідомляють, що орієнтовно 600 кілограмів добрива вибухнули, після чого виникла пожежа. Рятувальники оперативно спрацювали, тож хімічної загрози для навколишнього середовища та людей немає. На щастя, поки що про постраждалих у результаті цього інциденту немає.

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1 травня Генштаб ЗСУ повідомив, що перенаправляє військову техніку у прикордонні з Україною райони. Для цього росіяни використовують залізничне сполучення. Йдеться про "військові записи", зняті із зберігання у Західному, Центральному та Східному військових округах й північному флоті.

Крім того, Генштаб та РНБО звернулися до блогерів та журналістів утриматися від оцінок бойових дій та логістики.

У відомствах наголосили, що Росія – це підступний ворог, який використовує усю наявну інформацію з метою завдання якомога більших втрат як у лавах ЗСУ, так і серед цивільного населення.

як у лавах ЗСУ, так і серед цивільного населення. Оперативне командування "Південь" також повідомило про активізацію росіян на морі. Ворог намагався з допомогою швидкісних катерів типу "Раптор" здійснити евакуацію та поповнення особовим складом своїх підрозділів, що все ще лишаються на острові Зміїний. Це сталося після того, як українські військові завдали чергового удару по Зміїному.

Військові наголосили, що загроза ракетних ударів по території України, на жаль, зберігається на високому рівні. Вони закликали громадян не нехтувати правилами безпеки, додавши, що варто уникати масових скупчень людей.

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