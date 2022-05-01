Зокрема, перенаправляє залізницею військову техніку у прикордонні з Україною райони. Про це свідчать оперативні дані Генерального штабу ЗСУ станом на 06:00 1 травня.
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Росія перенаправляє залізницею військову техніку у прикордонні з Україною райони
Як повідомляють у Генштабі, до прикордонних з Україною районів залізницею перекидається зняте зі зберігання у Західному, Центральному та Східному військових округах й північному флоті озброєння і військова техніка.
Окупанти роблять це для нарощування темпів наступальної операції.
Білорусь продовжує прикриття кордону в двох областях
Визначені підрозділи збройних сил Білоруся не припиняють прикриття кордону у двох областях:
- Брестській
- Гомельській
Ракетні удари з Білорусі та провокації
У Генштабі ЗСУ підкреслили, що й надалі зберігається загроза завдання ворогом ракетних ударів по об'єктах військової та цивільної інфраструктури з території Білорусі.
Також противник може намагатися покращити хід своєї "спецоперації" за допомогою провокацій на зазначеній ділянці державного кордону України.
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