Проте невідомо, чи дійсно росіяни підуть в наступ на ці міста. Про такі дії ворога повідомили в оперативному зведенні Генштабу ЗСУ ввечері 1 травня.

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Спрямували більшість зусиль на Кривий Ріг

Мовиться про Південнобузький напрямок опору російському вторгненню. За даними наших захисників таких цілей наразі добиваються визначені підрозділи ворожих військ.

Противник силами визначених підрозділів веде бойові дії з метою виходу на адміністративні межі Херсонської області та створення сприятливих умов для наступу на Миколаїв та Кривий Ріг,

– зазначили в Генштабі.

Основні зусилля армії окупантів зосереджені на Криворізькому напрямку. Там вони протягом дня обстрілювали позиції наших захисників з артилерії. Атакували підрозділи у районах Таврійського, Осокорівки, Трудолюбівки та Князівки.

Натомість на Миколаївському напрямку поки відносно спокійно. Проте, за даними розвідки, там вороги почали перегрупування військ.

Росіяни хочуть виявити позиції ЗСУ

Окрім цього, військовики Росії почали вести активну розвідку у східній частині Миколаївської та північно-західній частині Херсонської областей.

Це роблять для виявлення позицій наших воїнів. Станом на 18 годину 1 травня були зафіксовані лише факти розвідки безпілотниками.

Обстрілювання не припиняється

30 квітня голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що обстріли регіону майже не припиняються. На той момент, російські війська били по території Дніпропетровщини вже тиждень. Вони не робили перерви навіть на день.

Щодо Миколаївщини, то там російські війська обстрілюють не лише позиції ЗСУ. Зокрема, 1 травня стало відомо, що вони влучили в сільськогосподарську споруду. Там вибухнули 600 кілограмів добрив, а потім виникла пожежа. Проте оперативне командування "Південь" також повідомляє, що наступальних дій ворога на Миколаївщині немає.

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