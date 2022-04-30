Вилкул добавил, что на территории Днепропетровской области и Криворожского района нет российских оккупантов, и линия фронта проходит по территории Херсонской области.

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Вилкул об обстрелах врага

Относительно вражеских обстрелов глава военной администрации Кривого Рога сообщил, что за неделю не было ни одного спокойного дня. В частности, утром 30 апреля враг снова обстрелял несколько населенных пунктов:

Большую Костромку,

Марьянское,

территорию Зеленодольской городской территориальной общины.

К счастью, никто не пострадал. Вилкул добавил, что все подразделения ВСУ, Нацгвардии и теробороны находятся на своих позициях и героически защищают город и страну. Он подчеркнул, что все государственные структуры выполняют свои функции и обеспечивают жизнедеятельность общин. В Кривом Роге инфраструктура работает нормально.

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