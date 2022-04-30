Согласно информации, Герой Украины Степан Тарабалка не является "Призраком Киева" и не сбил 40 самолетов.
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Известно, что он погиб 13 марта 2022 года в воздушном бою с превосходящими силами российских оккупантов.
Летчик-истребитель на МиГ-29 сражался с врагами, которых Кремль отправил бомбить мирные украинские города. За такую героическую защиту воздушного пространства, доблесть и отвагу майору Степану Тарабалке посмертно присвоили звание Героя Украины.
Кто такой "Призрак Киева"
Командование Воздушных Сил ВСУ сообщило, что это супергерой-легенда, чью фигуру создали сами украинцы.
Это скорее сборный образ пилотов 40-й бригады тактической авиации Воздушных Сил, защищающих небо столицы. Которые внезапно появляются там, где их не ждут,
– добавили в командовании Воздушных Сил.
Кроме того, опровергли информацию, будто американские бомбардировщики летают над Украиной. Это тоже фейк.
Что известно о российских ракетных обстрелах
- С начала полномасштабного вторжения Россия нанесла 1900 ракетных ударов по Украине.
- Большинство ракет удается успешно сбивать благодаря средствам противовоздушной обороны.
- За последние сутки Воздушные силы ВСУ поразили 15 воздушных целей россиян.
- Командующий Воздушными силами сообщал, что Украине нужны современные ЗРК среднего и большого радиусов действия и новейшие истребители. Если бы это оружие было у наших защитников, можно было бы говорить о закрытии неба своими силами.
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