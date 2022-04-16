Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр во время телемарафона, передает 24 канал. Ее спросили, как изменилась ситуация для украинской армии на море после того, как удалось уничтожить российский ракетный крейсер "Москва".

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Выводы делать рано

По словам Маляр, пока слишком рано делать определенные выводы относительно позиций сторон, когда идет активная фаза войны.

Конкретно по ситуации на море, Россия продолжает свою деятельность: блокирует судоходство, разведдеятельность и в целом морские пространства, а также уничтожает корабли иностранных государств.

Несмотря на это, есть общие успехи, о которых уже можно заявить. Они, в частности, касаются сбитых российских ракет.

Если сравнивать, что России удалось сделать и что ВСУ удалось остановить и не допустить, то, безусловно, здесь преимущество на стороне украинской армии. И несмотря на то, что каждый ракетный удар российской армии для нас чрезвычайно болезненный, тем не менее, значительно большее количество ракетных ударов удалось предотвратить, – заявила Маляр.

Напомним, сегодня, 16 апреля, силы ПВО уничтожили 4 крылатые ракеты, летевшие во Львовской области.

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