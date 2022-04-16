Медики борются за их жизнь. Об этом рассказал сэр Киева Виталий Кличко в эфире телемарафона.

К теме Под утро Киев подвергся обстрелам: взрывы прогремели на окраине столицы

Россияне угрожали ударом

Политик отметил, что накануне один из российских генералов пригрозил, что будут атаки по ключевым объектам и городах и не исключал, что могут ударить по Киеву.

Сегодня утром мы почувствовали эти обещания. Несмотря на то, что наша противовоздушная оборона работает, наши военные защищают, но при этом взрывы были в Дарницком районе,

– рассказал Кличко.

Пока не стоит возвращаться в Киев

Мэр отметил, что власть не может запретить возвращаться в Киев, может исключительно рекомендовать. Рекомендации дают на основе слов военных, у которые есть больше информации.

Кличко подчеркнул, что Киев был и остается целью агрессора. Поэтому могут быть повторные обстрелы столицы.

"Если есть у вас возможность чуть больше задержаться в тех городах, где более безопасно, сделайте это", – попросил Кличко.

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