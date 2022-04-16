Российские оккупанты продолжают атаковать Львовскую область. Так, утром 16 апреля российские военные выпустили 4 крылатые ракеты. Как отмечают в Воздушном командовании "Запад", их выпустили из вражеских истребителей Су-35, поднятых в небо в Беларуси.
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Крылатые ракеты выпустили из Беларуси
Подразделения зенитных ракетных войск воздушного командования "Запад" успешно уничтожили четыре крылатые ракеты. Их оккупанты выпустили из истребителей с аэродрома Барановичи.
Благодарим Беларусь за содействие в доставке смертельных "подарков" от рашистов. Бьем врага дальше!,
– говорят военные.
Отметим, что ранее глава Львовской ОВА Максим Козицкий прокомментировал взрывы в области. Он успокоил жителей, отметив, что это сработали ПВО.
Утро в Украине было неспокойным
- Практически по всей территории Украины с самого утра звучали воздушные тревоги. Поэтому их ни в коем случае нельзя игнорировать, ведь риски атак продолжаются.
- Так, под утро оккупанты обстреляли Киев. Взрывы прогремели в Дарницком районе столицы.
- Также вражеские войска ударили по инфраструктурному объекту Николаева. Сейчас информации о пострадавших в результате атаки нет.
- Около 09: 50 оккупанты ударили и по Днепру. Атака оккупантов полностью разрушила птицефабрику.
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