Российские оккупанты продолжают атаковать Львовскую область. Так, утром 16 апреля российские военные выпустили 4 крылатые ракеты. Как отмечают в Воздушном командовании "Запад", их выпустили из вражеских истребителей Су-35, поднятых в небо в Беларуси.

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Крылатые ракеты выпустили из Беларуси

Подразделения зенитных ракетных войск воздушного командования "Запад" успешно уничтожили четыре крылатые ракеты. Их оккупанты выпустили из истребителей с аэродрома Барановичи.

Благодарим Беларусь за содействие в доставке смертельных "подарков" от рашистов. Бьем врага дальше!,

– говорят военные.

Отметим, что ранее глава Львовской ОВА Максим Козицкий прокомментировал взрывы в области. Он успокоил жителей, отметив, что это сработали ПВО.

Утро в Украине было неспокойным

Практически по всей территории Украины с самого утра звучали воздушные тревоги. Поэтому их ни в коем случае нельзя игнорировать, ведь риски атак продолжаются.

Так, под утро оккупанты обстреляли Киев. Взрывы прогремели в Дарницком районе столицы.

Также вражеские войска ударили по инфраструктурному объекту Николаева. Сейчас информации о пострадавших в результате атаки нет.

Около 09: 50 оккупанты ударили и по Днепру. Атака оккупантов полностью разрушила птицефабрику.

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