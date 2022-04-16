Практически на всей территории Украины с утра прозвучала воздушная тревога. Впоследствии в Офисе Президента рассказали об обстреле инфраструктурного объекта в Николаеве, передает 24 канал.

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Как отмечают в ведомстве, пока информации о пострадавших в результате вражеской атаки нет. Остальные детали обстрела пока уточняются.

Кроме того, за минувшие сутки захватчики из РСЗО стреляли по гражданским объектам города. Предварительные данные свидетельствуют о том, что от ударов врага погибли 5 человек и еще 15 получили ранения.

Неспокойным было также утро и в других городах Украины. Так, оккупанты били по окраине Киева. Взрывы раздались в Дарницком районе столицы.

Раздавались взрывы на Львовщине. Глава ОВА Максим Козицкий подчеркнул, что это работало ПВО.

Мы же напоминаем о необходимости отправляться к укрытию, как только прозвучит воздушная тревога. Не пренебрегайте сигналами, чтобы не ставить под угрозу свою жизнь.

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