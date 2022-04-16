Практично на всій території України зранку пролунала повітряна тривога. Згодом в Офісі Президента розповіли про обстріл інфраструктурного об'єкта у Миколаєві, передає 24 канал.

Читайте також Рятувальники показали наслідки ворожих обстрілів на Миколаївщині

Як зазначають у відомстві, наразі інформації про постраждалих внаслідок ворожої атаки немає. Інші деталі обстрілу поки уточнюються.

Крім того, за минулу добу загарбники з РСЗВ били по цивільних об'єктах міста. Попередні дані свідчать про те, що від ударів ворога загинуло 5 людей і ще 15 отримали поранення.

Неспокійним був також ранок в інших містах України. Так, окупанти гатили по околиці Києва. Вибухи пролунали у Дарницькому районі столиці.

Лунали вибухи на Львівщині. Глава ОВА Максим Козицький підкреслив, що це працювала ППО.

Ми ж нагадуємо про необхідність відправлятися до укриття щойно пролунає повітряна тривога. Не нехтуйте сигналами, щоб не ставити під загрозу власне життя.

До теми – До 9 травня передумов для припинення вогню немає, – Ягун: дивіться відео