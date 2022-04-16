Спасатели сообщают о пожарах в разных местах. Кроме того, ликвидировали и взрывоопасные предметы.
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Что тушили пожарные
Различные подразделения выезжали на вызовы, чтобы бороться с последствиями пожаров, вызванных российскими оккупантами. В частности, тушили:
- склады зернохранилища площадью 1000 квадратных метров в селе Шевченково и частный дом;
- частный жилой дом по улице Фонтанной в Николаеве на площади 70 квадратных метров;
- 4 автомобиля "Новой Почты" в Николаеве;
- солому в тюках площадью 500 квадратных метров;
- авто, в котором пожар возник из-за неисправности газобаллонного оборудования;
- два пожара камыша, мусора, сухой травы в Первомайском и Вознесенском районах.
Спасатели тушили пожары в Николаевской области / Фото ГСЧС
Также пиротехническая группа ГСЧС в Николаеве отработала 22 адреса и изъяла 40 взрывоопасных предметов. Всего с начала войны было 1424 заявки и изъято 1055 боеприпасов.
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