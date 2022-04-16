Російські окупанти продовжують атакувати Львівську область. Так, зранку 16 квітня російські військові випустили 4 крилаті ракети. Як зазначають у Повітряному командуванні "Захід", їх випустили з ворожих винищувачів Су-35, піднятих у небо в Білорусі.
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Крилаті ракети випустили з Білорусі
Підрозділи зенітних ракетних військ повітряного командування "Захід" успішно знищили чотири крилаті ракети. Їх окупанти випустили з винищувачів з аеродрому Барановичі.
Дякуємо Білорусі за сприяння у доставці смертельних "подарунків" від рашистів. Б'ємо ворога далі!,
– кажуть військові.
Зазначимо, що раніше глава Львівської ОВА Максим Козицький прокоментував вибухи в області. Він заспокоїв мешканців, зазначивши, що це спрацювали ППО.
Ранок в Україні був неспокійним
- Практично по всій території України з самого ранку лунали повітряні тривоги. Тож їх ні в якому разі не можна ігнорувати, адже ризики атак тривають.
- Так, під ранок окупанти обстріляли Київ. Вибухи пролунали у Дарницькому районі столиці.
- Також ворожі війська ударили по інфраструктурному об'єкту Миколаєва. Наразі інформації про постраждалих внаслідок атаки немає.
- Близько 09:50 окупанти вдарили і по Дніпру. Атака окупантів вщент зруйнувала птахофабрику.
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