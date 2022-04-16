Про це повідомив глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. Він додав, що постраждалих немає.

Важливо Працювали сили ППО, – Козицький про вибухи, які було чутно на Львівщині

За словами Резніченка, птахофабрика не працювала, тож там нікого і нічого не було.

Знову орки поцілили своїми "кривими" ракетами у "стратегічний" об'єкт,

– сказав глава Дніпропетровської ОВА.

Додамо, що 10 квітня російські війська завдали повторного ракетного удару по міжнародному аеропорту "Дніпро". Об'єкт зруйнований так само як інфраструктура поруч із ним.

Окупанти обстріляли Київ

Мер столиці Віталій Кличко повідомив про вибухи у Києві. Сталося це також зранку 16 квітня. Вибухи пролунали у Дарницькому районі на околиці міста. Як повідомив Кличко, зараз на місці працюють рятувальники та медики. Дані про постраждалих уточнюються.