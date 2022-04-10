На жаль, внаслідок удару – шестеро рятувальників отримали поранення. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.
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За його словами, шестеро рятувальників було поранено внаслідок повторного ракетного удару аеропорту Дніпра. Всі вони у лікарнях, серед них дівчина у важкому стані – її оперують.
Підрозділ рятувальників потрапив під ворожий ракетний обстріл, коли розбирав завали на місці ранкової атаки,
– заявив Резніченко.
Водночас він підкреслив, що ракетні удари – не єдина загроза для місцевих.
Так, сьогодні у Синельниківському районі чоловік взяв у руки касетний боєприпас і підірвався. Він став четвертою жертвою в області через такі боєприпаси.
Тому Резніченко вкотре попросив не брати у руки підозрілі знахідки та не нести їх додому – "покличте фахівців, і вони допоможуть".