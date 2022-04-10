К сожалению, в результате удара – шесть спасателей получили ранения. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

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Из-за обстрела аэропорта в Днепре травмировались 6 спасателей

По его словам, шесть спасателей были ранены в результате повторного ракетного удара по аэропорту Днепра. Все они в больницах, среди них девушка в тяжелом состоянии – ее оперируют.

Подразделение спасателей попало под вражеский ракетный обстрел, когда разбирало завалы на месте утренней атаки,

– заявил Резниченко.

В то же время он подчеркнул, что ракетные удары – не единственная угроза местным.

Так, сегодня в Синельниковском районе мужчина взял в руки кассетный боеприпас и подорвался. Он стал четвертой жертвой в области из-за таких боеприпасов.

Поэтому Резниченко в очередной раз попросил не брать в руки подозрительные находки и не нести их домой – "позовите специалистов, и они помогут".

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