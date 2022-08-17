"Парад" версий

Но как только в Крыму, на россии, в Приднестровье или беларуси "хлопки", из своих нор вылезают многочисленные военные эксперты (каждому из которых каждый военный планирует бить морду) и начинают выдавать свои ценные суждения о причинах взрывов. "Американцы дали дальнобойные ракеты". "Нептун, Гарпун". "У нас там, пожалуй, диверсанты".

Примечательно, что Запад уже окончательно избрал сценарий окончания войны россии против Украины.

О наступлении на Херсон, которое в прямых эфирах готовили от чиновников Минобороны к регистровым экспертам месяца три подряд, я вообще молчу. Сейчас каждое произнесенное слово должно быть в интересах военных. Не пиара политиков, не покоя гражданских, не хайпа.

Болтовня стоит жизней

Потому что военные – это не мифические "наши котики" из бронированной стали, а дядя Василий-тракторист, Руслан-художник, Иван-философ и так далее.

Интересное После серии взрывов в Крыму есть только один вопрос

И когда какое-то "говорящее лицо" приходит на радио и рассказывает, что именно он слышал о каких-то спецоперациях и выдает порцию инсайдов из политической кухни, где может сильно усложниться работа дяди Василия, нашего мужа, кума, брата, свата. Да и журналисты вместо детального расспроса, чем именно мы ударили по Крыму, тоже должны иногда думать.

Актуальное – как Harpoon защищает украинские берега: смотрите видео