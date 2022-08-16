Так, с арсенала комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов в Котово было изъято более 120 контейнеров с ракетами к зенитно-ракетным комплексам (ЗРК) С-300 и 10 контейнеров с ракетами для оперативно-тактическим ракетным комплексам (ОТРК) "Искандер".
Читайте Эвакуация российского командования из Херсона очень плохо пахнет для всех оккупантов юга
Ракеты свозят со всей россии
Сейчас ЗУР (зенитные управляемые ракеты – 24 канал) для С-300 свозят со всей россии в Украину, для использования вместо ракет тактического и оперативно тактического уровня.
Тот факт, что нехватка ракет к тактическим ракетным комплексам (ТРК) "Точка-У" и ОТРК "Искандер" заставила их так изворачиваться, конечно же, радует, но то, что ЗУР для С-300 в запасах может составлять до тысячи – не радует.
Интересно россия не сможет победить в войне по одной причине
Также важно – россияне обстреляли сразу 5 районов Харькова: смотрите видео