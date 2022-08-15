Намечается новый "жест доброй воли"

Кроме того, командный пункт 22-го армейского корпуса тоже находится в процессе какой-то "локальной передислокации" (куда именно и зачем, пока неизвестно). Однако командные пункты и передвижные пункты управления десантных дивизий вроде бы пока остаются на "старых" местах.

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Если информация об "эвакуации российского командования" из Херсона соответствует действительности, пусть частично, то и тогда все это очень плохо пахнет для всех российских войск, оперирующих на Херсонско-Бериславском плацдарме.

Традиция "отдавать в критической ситуации подчиненные войска самим себе" в красной армии и ее наследнице – российской очень богата. Достаточно вспомнить позорную "эвакуацию" командно-политического состава гарнизона Севастополя летом 1942 года или разгром войск Западного и Северо-Западного фронтов летом 1941-го.

И там и там командование советских войск просто бросало на произвол подчиненные войска и убегало, спасая свои шкуры. Причем кое-где демонстрируя феноменальную скорость и дистанцию одномоментного отступления (дело доходило до того, что в первый день немецкого наступления штабы советских дивизий и корпусов обоих фронтов оказывались на расстоянии 180 – 240 километров от места своей довоенной дислокации в пограничной полосе).

И меня в этом контексте, смотря на эту сегодняшнюю информацию о перемещениях командных структур группировки войск противника "Юг", угнетают вполне обоснованные подозрения. Не оценивает ли командование российской группировки "Юг" ситуацию в зоне своей ответственности, в частности на Херсонско-Бериславском плацдарме, как критическую?

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Нет, оно, конечно, очень удобно смыться вовремя на левый берег и оттуда "хераически" управлять обороной ("референдумом") в Херсоне. Опять же, необходимость обеспечить "устойчивость, скрытность и мобильность управления". Можно целую кучу всевозможных обстоятельств и причин, причем достаточно "легальных", придумать, чтобы не шарой**иться в Херсоне, рискуя получить по кумполу "Химарсом", ну или каким-нибудь "Эскалибуром".

Только вот какой нюанс. Все эти перемещения "штабов и командных пунктов" группировки "Юг" на плацдарме как-то так совпали с фактом нанесения "критических повреждений" ряду мостовых переходов, соединяющих плацдарм с левым берегом вследствие огневого поражения их со стороны ВСУ. Ну, чистой воды "совпадение".

Но позвольте, а как же войска, спросите вы? Кто ими будет руководить, кто их в наступление посылает на Кривой Рог и Николаев? Не беспокойтесь, граждане ватаноиды.

С левого берега Днепра это делать "в сложившихся условиях" гораздо эффективнее и удобнее. По крайней мере, лишний паром там или какой-нибудь понтон в таком случае занимать штабным добром и техникой не придется. Можно будет какую-то лишнюю самоходку, ну или там грузовик с пи***енными в Херсоне стиралками переправить. Все больше пользы будет.

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