На войну – нет глупых
Важно Есть только один прямой путь к миру в Украине и Европе
Между тем руководство россии начало проводить скрытые мероприятия так называемой "промышленной мобилизации" компаний и предприятий оборонного комплекса. Так, на предприятиях введен круглосуточный график работы.
Однако работники могут даже не мечтать о повышении зарплаты. А тем, кто отказывается работать по две смены, просто выдают пол зарплаты.
О главном Из-за нехватки желающих зарыться в Украине россия отправляет на войну недоделанные подразделения
Предателей не жалко никому
Кроме того, командование вооруженных сил россии продолжает использовать "военнослужащих" временно оккупированных территорий Донетчины и Луганщины как пушечное мясо для выматывания ВСУ.
За время проведения наступательных действий в районе населенного пункта Марьинка (Донецкая область) полностью уничтожен батальон из состава 5 отдельной мотострелковой бригады (военная часть 08805, Макеевка) 1 армейского корпуса. Из примерно 500 военнослужащих боеспособными остались лишь немногим более 10, другие – либо убиты, либо ранены.
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