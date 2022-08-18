Зомби-апокалипсис на марше
Интересно россия четвертый раз за 100 лет устроила Украине голодомор: страшные свидетельства выживших в оккупации
Обращение, под которым в России собирают подписи за восстановление СССР / Фото из фейсбука Павла Лысянского
Следующий этап – это коллективная подача исков к последнему генсеку СССР Горбачеву в суды РФ. Текст иска у меня тоже есть.
Следующий этап – это удовлетворение коллективных исков и, соответственно, намерения их выполнения.
Достойно внимания Кому придется спасать россию после путина
Такие подписи сейчас собирают и на временно оккупированных территориях Украины, Грузии, а также в Приднестровье, Гагаузии и Белоруссии.
PS Пока реализация этого плана очень туманна, но подписи продолжают собирать.
Важно – как августовский путч стал последним гвоздем в гроб СССР: смотрите видео