Зомби-апокалипсис на марше

Партии "единая россия" и кпрф через свои отделения собирают подписи граждан РФ под текстом письма с требованием восстановления единого отечества в пределах 1945 – 1991 годов на имя президента, генпрокурора, председателя госдумы России и другим, а также членам государственного совета союзного государства России и республики Беларусь.

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Обращение, под которым в России собирают подписи за восстановление СССР / Фото из фейсбука Павла Лысянского

Следующий этап – это коллективная подача исков к последнему генсеку СССР Горбачеву в суды РФ. Текст иска у меня тоже есть.

Следующий этап – это удовлетворение коллективных исков и, соответственно, намерения их выполнения.

Достойно внимания Кому придется спасать россию после путина

Такие подписи сейчас собирают и на временно оккупированных территориях Украины, Грузии, а также в Приднестровье, Гагаузии и Белоруссии.

PS Пока реализация этого плана очень туманна, но подписи продолжают собирать.

Важно – как августовский путч стал последним гвоздем в гроб СССР: смотрите видео