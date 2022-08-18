Зомбі-апокаліпсис на марші

Цікаво росія вчетверте за 100 років влаштувала Україні голодомор: страшні свідчення вижилих в окупації

Росія та Білорусь, відновлення СРСР, окупація території Російською Федерацією
Звернення, під яким у росії збирають підписи за відновлення СРСР / Фото з фейсбуку Павла Лисянського

Наступний етап – це колективна подача позовів до останнього генсека СРСР Горбачова в суди рф. Текст позову в мене також є.

Наступний етап – це задоволення колективних позовів та, відповідно, наміри до їх виконання.

Варте уваги Кому доведеться рятувати росію після путіна

Такі підписи зараз збирають і на тимчасово окупованих територіях України, Грузії, а також у Придністров'ї, Гагаузії та білорусі.

P. S. Наразі реалізація цього плану дуже туманна, але підписи продовжують збирати.

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