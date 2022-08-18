Орда не зраджує диким "традиціям"

Відповідальною за їхнє гарантування є та держава, яка здійснює ефективний контроль над територією проживання особи, тобто має до неї доступ та реальну спроможність реалізувати владу.

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З моменту повномасштабного вторгнення систематичні та широкомасштабні звірства російської федерації набули рис практик і тактик з основною цільовою аудиторією у вигляді мирного цивільного населення. В Україні росія воює переважно з жінками, дітьми та літніми людьми, про що свідчить статистика ураження цивільних об'єктів.

Однією з улюблених тактик держави-агресорки є облога поселень, яка з часом відображається або ж у їхньому стиранні з лиця землі, або ж у тимчасовій окупації. Під час такого оточення мирне населення залишається сам на сам без можливості задовольнити базові потреби під постійною загрозою стати жертвою насильницьких зникнень, сексуального та гендерно обумовленого насильства, катувань та вбивств.

Постраждалі, яким вдалося евакуюватися із зони ведення активних бойових дій, а також ті, які проживають на територіях, звільнених Збройними Силами України, свідчать: російські військові не лише катували, ґвалтували та мародерили, але й цілеспрямовано використовували голод як засіб ведення війни.

Зокрема:

перешкоджали діяльності гуманітарних коридорів;

вбивали та викрадали волонтерів і посадовців, які роздавали гуманітарну допомогу;

розстрілювали людей у черзі за їжею та під час її приготування;

перешкоджали доступу до об'єктів, де можна було отримати продукти харчування або ж викрадали такі продукти;

примушували віддавати до 80% урожаю окупантам;

конфісковували сільськогосподарську техніку та інші знаряддя для обробки землі;

перешкоджали обігу гривні та встановлювали захмарні ціни на їжу;

викрадали та вивозили українське збіжжя;

використовували гуманітарну допомогу як плату за участь в пропагандистських кампаніях.

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Перевертень ХХІ сторіччя

За свідченнями однієї з постраждалих від таких дій українок, навесні маленькі діти, потерпаючи від голоду, почали нишпорити по смітниках з надією відшукати хоча б якісь недоїдки. Під час перерв між численними тривогами вони відмовлялися виходити з підвалів гратися і, знесилені, просили просто полежати. Постраждала наводить приклад шокуючої практики матерів із укриттів: вони ділили яблуко на маленькі шматочки, наказуючи дітям не їсти все одразу. Це історія з Харкова. З Європи. З ХХІ століття.

Відомим на весь світ у зв'язку з російською жорстокістю став Маріуполь. Збройні сили рф перманентно перешкоджали всім спробам, у тому числі за підтримки міжнародних організацій, забезпечити місто речами першої необхідності. Як результат, мешканці, позбавлені можливості безпечно евакуюватися, вмирали від голоду, спраги та хвороб. Показовою є історія маленької Тані, яка померла від зневоднення через добу після того, як росіяни вбили її маму в результаті невибіркових обстрілів.

Українців морили й продовжують морити голодом не тільки в Маріуполі та на Харківщині, але й на Чернігівщині, Луганщині, Донеччині, Запоріжжі та навіть Київщині.

Міжнародне гуманітарне право передбачає абсолютну заборону використовувати голод як метод ведення війни. Умисне позбавлення цивільного населення предметів, необхідних для виживання, а також створення перешкод для надання гуманітарної допомоги, є військовим злочином за Римським статутом.

Втім, на думку іноземних експертів, звірства росії вже давно виходять за межі навіть найбільш серйозних порушень законів і звичаїв ведення війни. Професор Гамбурзького університету Отто Люхтерхандт ще у квітні наполягав, що створення рф умов, за яких люди змушені жити в сирих та холодних підвалах, ослаблені голодом і хворобами, у постійному страху бомбардувань і смерті, є геноцидом відповідно до Конвенції про попередження злочину геноциду та покарання за нього.

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Недокраїна-маніяк

росія морить голодом українців вже вчетверте за останні 100 років. Для неї це найбільш надійна й перевірена часом тактика винищення нелояльної нації. Ще перед повномасштабним вторгненням окремі високопосадовці держави-агресорки розкрили плани путіна і його команди щодо нарощення в кілька разів обсягів зібраного урожаю зерна в 2022 році. Мова йде про виступи голови комуністичної партії росії геннадія зюганова. Задовго до початку нового витка агресії росія розраховувала обікрасти українців та спричинити масовий голод за методичкою радянських катів.

Злочини рф в Україні зумовлюють голодомор також далеко за її межами. Неодноразово ООН та СОТ закликали агресорку припинити ставити під загрозу продовольчу безпеку у світі. Утім віз і досі там. Люди продовжують голодувати, а серед них – і діти.

Три непокарані голодомори, відмова визнавати щонайменше Голодомор 1932 – 1933 років геноцидом українського народу та успішні дії росії для перешкоджання такому визнанню дали агресорці зелене світло для початку реалізації четвертого голодомору. Замовчані злочини неодмінно повторюються. Єдиний спосіб не допустити нові звірства – покарати попередні.

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