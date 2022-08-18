Орда не изменяет диким "традициям"

Ответственным за их гарантирование является то государство, которое осуществляет эффективный контроль над территорией проживания лица, то есть имеет к нему доступ и реальную способность реализовать власть.

Советуем россия стянула еще больше железа к границам с Украиной: чем оккупанты будут бить 24 августа

С момента полномасштабного вторжения систематические и широкомасштабные зверства российской федерации приобрели черты практик и тактик с основной целевой аудиторией в виде мирного гражданского населения. В Украине россия воюет преимущественно с женщинами, детьми и пожилыми людьми, о чем свидетельствует статистика поражения гражданских объектов.

Одной из любимых тактик государства-агрессора является осада поселений, которая со временем отражается либо же в их стирании с лица земли, либо же во временной оккупации. Во время такого окружения мирное население остается один на один без возможности удовлетворить базовые потребности под постоянной угрозой стать жертвой насильственных исчезновений, сексуального и гендерно-обусловленного насилия, пыток и убийств.

Пострадавшие, которым удалось эвакуироваться из зоны ведения активных боевых действий, а также те, которые проживают на территориях, освобожденных Вооруженными Силами Украины, свидетельствуют: российские военные не только пытали, насиловали и мародерили, но и целенаправленно использовали голод как средство ведения войны.

Отдельно:

препятствовали деятельности гуманитарных коридоров;

убивали и похищали волонтеров и чиновников, которые раздавали гуманитарную помощь;

расстреливали людей в очереди за едой и во время ее приготовления;

препятствовали доступу к объектам, где можно было получить продукты питания или же похищали такие продукты;

заставляли отдавать до 80% урожая оккупантам;

конфисковывали сельскохозяйственную технику и другие орудия для обработки земли;

препятствовали обороту гривны и устанавливали заоблачные цены на еду;

похищали и вывозили украинское зерно;

использовали гуманитарную помощь как плату за участие в пропагандистских кампаниях.

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Оборотень XXI века

По показаниям одной из пострадавших от таких действий украинок, весной маленькие дети, страдая от голода, начали шарить по помойкам с надеждой отыскать хотя бы какие-то объедки. Во время перерывов между многочисленными тревогами они отказывались выходить из подвалов и, обессиленные, просили просто полежать. Пострадавшая приводит пример шокирующей практики матерей из укрытий: они делили яблоко на маленькие кусочки, приказывая детям не есть все сразу. Это история из Харькова. Из Европы. С ХХІ века.

Известным на весь мир в связи с российской жестокостью стал Мариуполь. Вооруженные силы рф перманентно препятствовали всем попыткам, в том числе при поддержке международных организаций, обеспечить город вещами первой необходимости. Как результат, жители, лишенные возможности безопасно эвакуироваться, умирали от голода, жажды и болезней. Показательна история маленькой Тани, которая умерла от обезвоживания через сутки после того, как россияне убили ее маму в результате неизбирательных обстрелов.

Украинцев морили и продолжают морить голодом не только в Мариуполе и в Харьковской области, но и в Черниговской, Луганской, Донецкой, Запорожской и даже Киевской областях.

Международное гуманитарное право предусматривает абсолютный запрет использовать голод как метод ведения войны. Умышленное лишение гражданского населения предметов, необходимых для выживания, а также создание препятствий для оказания гуманитарной помощи, является военным преступлением по Римскому уставу.

Впрочем, по мнению иностранных экспертов, зверства россии уже давно выходят за пределы даже самых серьезных нарушений законов и обычаев ведения войны. Профессор Гамбургского университета Отто Люхтерхандт еще в апреле настаивал, что создание рф условий, при которых люди вынуждены жить в сырых и холодных подвалах, ослаблены голодом и болезнями, в постоянном страхе бомбардировок и смерти, является геноцидом в соответствии с Конвенцией о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

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Недострана-маньяк

россия морит голодом украинцев уже в четвертый раз за последние 100 лет. Для нее это наиболее надежная и проверенная временем тактика истребления нелояльной нации. Еще перед полномасштабным вторжением отдельные высокопоставленные чиновники государства-агрессора раскрыли планы путина и его команды по наращиванию в несколько раз объемов собранного урожая зерна в 2022 году. Речь идет о выступлениях главы коммунистической партии россии геннадия зюганова. Задолго до начала нового витка агрессии россия рассчитывала обокрасть украинцев и вызвать массовый голод по методичке советских палачей.

Преступления рф в Украине обуславливают голодомор также далеко за ее пределами. Неоднократно ООН и ВТО призывали агрессора прекратить ставить под угрозу продовольственную безопасность в мире. Впрочем, воз до сих пор там. Люди продолжают голодать, а среди них – и дети.

Три безнаказанных голодомора, отказ признавать минимум Голодомор 1932 – 1933 годов геноцидом украинского народа и успешные действия россии для препятствования такому признанию дали агрессору зеленый свет для начала реализации четвертого голодомора. Замалчиваемые преступления непременно повторяются. Единственный способ не допустить новые зверства – наказать предыдущие.

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