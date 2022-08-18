Орда не изменяет диким "традициям"
Ответственным за их гарантирование является то государство, которое осуществляет эффективный контроль над территорией проживания лица, то есть имеет к нему доступ и реальную способность реализовать власть.
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Одной из любимых тактик государства-агрессора является осада поселений, которая со временем отражается либо же в их стирании с лица земли, либо же во временной оккупации. Во время такого окружения мирное население остается один на один без возможности удовлетворить базовые потребности под постоянной угрозой стать жертвой насильственных исчезновений, сексуального и гендерно-обусловленного насилия, пыток и убийств.
Пострадавшие, которым удалось эвакуироваться из зоны ведения активных боевых действий, а также те, которые проживают на территориях, освобожденных Вооруженными Силами Украины, свидетельствуют: российские военные не только пытали, насиловали и мародерили, но и целенаправленно использовали голод как средство ведения войны.
Отдельно:
- препятствовали деятельности гуманитарных коридоров;
- убивали и похищали волонтеров и чиновников, которые раздавали гуманитарную помощь;
- расстреливали людей в очереди за едой и во время ее приготовления;
- препятствовали доступу к объектам, где можно было получить продукты питания или же похищали такие продукты;
- заставляли отдавать до 80% урожая оккупантам;
- конфисковывали сельскохозяйственную технику и другие орудия для обработки земли;
- препятствовали обороту гривны и устанавливали заоблачные цены на еду;
- похищали и вывозили украинское зерно;
- использовали гуманитарную помощь как плату за участие в пропагандистских кампаниях.
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Оборотень XXI века
Известным на весь мир в связи с российской жестокостью стал Мариуполь. Вооруженные силы рф перманентно препятствовали всем попыткам, в том числе при поддержке международных организаций, обеспечить город вещами первой необходимости. Как результат, жители, лишенные возможности безопасно эвакуироваться, умирали от голода, жажды и болезней. Показательна история маленькой Тани, которая умерла от обезвоживания через сутки после того, как россияне убили ее маму в результате неизбирательных обстрелов.
Украинцев морили и продолжают морить голодом не только в Мариуполе и в Харьковской области, но и в Черниговской, Луганской, Донецкой, Запорожской и даже Киевской областях.
Международное гуманитарное право предусматривает абсолютный запрет использовать голод как метод ведения войны. Умышленное лишение гражданского населения предметов, необходимых для выживания, а также создание препятствий для оказания гуманитарной помощи, является военным преступлением по Римскому уставу.
Впрочем, по мнению иностранных экспертов, зверства россии уже давно выходят за пределы даже самых серьезных нарушений законов и обычаев ведения войны. Профессор Гамбургского университета Отто Люхтерхандт еще в апреле настаивал, что создание рф условий, при которых люди вынуждены жить в сырых и холодных подвалах, ослаблены голодом и болезнями, в постоянном страхе бомбардировок и смерти, является геноцидом в соответствии с Конвенцией о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.
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Недострана-маньяк
россия морит голодом украинцев уже в четвертый раз за последние 100 лет. Для нее это наиболее надежная и проверенная временем тактика истребления нелояльной нации. Еще перед полномасштабным вторжением отдельные высокопоставленные чиновники государства-агрессора раскрыли планы путина и его команды по наращиванию в несколько раз объемов собранного урожая зерна в 2022 году. Речь идет о выступлениях главы коммунистической партии россии геннадия зюганова. Задолго до начала нового витка агрессии россия рассчитывала обокрасть украинцев и вызвать массовый голод по методичке советских палачей.
Преступления рф в Украине обуславливают голодомор также далеко за ее пределами. Неоднократно ООН и ВТО призывали агрессора прекратить ставить под угрозу продовольственную безопасность в мире. Впрочем, воз до сих пор там. Люди продолжают голодать, а среди них – и дети.
Три безнаказанных голодомора, отказ признавать минимум Голодомор 1932 – 1933 годов геноцидом украинского народа и успешные действия россии для препятствования такому признанию дали агрессору зеленый свет для начала реализации четвертого голодомора. Замалчиваемые преступления непременно повторяются. Единственный способ не допустить новые зверства – наказать предыдущие.
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