Про це 24 каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков. Він вважає, що на зібранні хотіли оголосити або війну, або загальну мобілізацію чи, можливо, навіть вторгнення в Аляску.

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Всередині кремля відбуваються серйозні "зсуви"

За його словами, від цього зібрання точно мало бути щось екстраординарне, адже ніколи в сучасній росії парламент у такому поспіху не скликали.

Але ж нічого не сталося, це означає, що всередині кремля відбуваються серйозні "зсуви", пов'язані з неможливістю путіна контролювати ситуацію,

– заявив Гудков.

Він думає, що всі там пересварилися. "Підозрюю, що тиск путіна на генералів нівельований, бо генерали не хочуть бути головними "стрілочниками" за військову поразку", – додав політик.

Гудков зазначив, що всередині кремля йдуть серйозні і негативні для путіна "зсуви", в цьому сумнівів немає. Деталі, політик сподівається, дізнатися найближчим часом.

"Для чого збирати держдуму? Вони хотіли щось серйозне, але не наважилися, не змогли", – підсумував опозиціонер.

Що могли зробити на зібранні держдуми

На думку Гудкова, депутати могли б зробити, що завгодно:

привести до готовності ядерні сили,

оголосити про те, що якщо хтось посягає на окуповані території, буде покараний ядерною зброєю,

оголосити загальну мобілізацію з введенням тотального воєнного стану,

Або вони могли оголосити якийсь союз трьох держав і втягнути білорусь у пряме зіткнення з Україною… Та все, що завгодно вони могли зробити. Умовно оголосити війну Литві,

– припускає Гудков.

В путіна "витравлені" всі людські якості

Він вважає, що депутати готували щось з цього розряду, але вони не наважилися, злякалися. "В росії не вистачає сил, єдинства, ресурсів та готовності померти", – каже опозиціонер.

"Вони дуже бояться своєї власної смерті. От зверніть увагу, адже в путіна немає емпатії (здатності співпереживати, любити тощо). В нього "витравлені" всі людські якості", – наголосив Гудков.

Він додав, що оточуючі його люди не можуть не розуміти, що це вже не людина, а якась “функція”, одержима манією зберегти особисту владу і готова піти на будь-які злочини.

Тому очевидно, що в них там щось всередині рушійне відбувається, і це гарні новини. Те, що нічого не сталося (на нараді держдуми – 254 канал) – це каже про те, що в них серйозні проблеми. Не знаю, можливо, путін захворів. Щось точно сталося,

– підсумував політик.

Гудков про нараду держдуми та проблеми в росії: відео