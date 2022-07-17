Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. Он считает, что на собрании хотели объявить либо войну, либо всеобщую мобилизацию или, возможно, даже вторжение на Аляску.

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Внутри кремля происходят серьезные "смещения"

По его словам, от этого собрания точно должно быть что-то экстраординарное, ведь никогда в современной россии парламент в такой спешке не созывали.

Но ведь ничего не произошло, это означает, что внутри кремля происходят серьезные "смещения", связанные с невозможностью путина контролировать ситуацию,

– заявил Гудков.

Он думает, что все там перессорились. "Подозреваю, что давление путина на генералов нивелировано, потому что генералы не хотят быть главными "стрелочниками" за военное поражение", – добавил политик.

Гудков отметил, что внутри кремля идут серьезные и отрицательные для путина "смещения", в этом сомнений нет. Подробности политик надеется узнать в ближайшее время.

"Для чего собирать госдуму? Они хотели что-то серьезное, но не решились, не смогли", – подытожил оппозиционер.

Что могли сделать на собрании госдумы

По мнению Гудкова, депутаты могли бы сделать что угодно:

привести в готовность ядерные силы,

объявить о том, что если кто-то посягает на оккупированные территории, будет наказан ядерным оружием,

объявить общую мобилизацию с введением тотального военного положения,

Или они могли объявить какой-то союз трех государств и втянуть беларусь в прямое столкновение с Украиной… Да все что угодно они могли сделать. Условно объявить войну Литве,

– предполагает Гудков.

У путина "вытравлены" все человеческие качества

Он считает, что депутаты готовили что-то из этого разряда, но они не отважились, испугались. "У россии не хватает сил, единства, ресурсов и готовности умереть", – говорит оппозиционер.

"Они очень боятся своей собственной смерти. Вот обратите внимание, ведь у путина нет эмпатии (способности сопереживать, любить и т.п.). У него "вытравлены" все человеческие качества", – подчеркнул Гудков.

Он добавил, что окружающие его люди не могут не понимать, что это уже не человек, а какая-то "функция", одержимая манией сохранить личную власть и готовая пойти на любые преступления.

Поэтому, очевидно, что у них там что-то внутри движущееся происходит, и это хорошие новости. То, что ничего не произошло (на совещании госдумы – 254 канал) – это говорит о том, что у них серьезные проблемы. Не знаю, возможно, путин заболел. Что-то точно случилось,

– подытожил политик.

Гудков о совещании госдумы и проблемах в России: видео