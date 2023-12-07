Си Цзиньпин заявил, что Китай и ЕС должны быть партнерами и постоянно укреплять двустороннее политическое доверие. Он отметил прогресс в диалоге между двумя сторонами на высоком уровне.
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Си отметил, что в течение года Мишель и фон дер Ляен совершили визиты в Китай и взаимодействие между правительством КНР и руководящими институтами ЕС и это, по его словам, принесло значительные результаты в стратегической, торгово-экономической, экологической и цифровой сферах.
Отношения между Китаем и ЕС имеют хороший импульс к консолидации и росту. Отношения между Китаем и Европой имеют важное значение для глобального мира, стабильности и процветания. Мы обязаны обеспечить большую стабильность для мира, более сильный импульс для развития, а также более поддержку глобального управления,
– сказал лидер Китая.
Что этому предшествовало
- 7 декабря в Пекине проходит 24-й саммит лидеров Европейского Союза и Китая и первый личный саммит за 4 года.
- Программа встречи не была обнародована, однако ожидают, что главное внимание стороны уделят вопросам торговли и экономического взаимодействия между ними, а также войны России против Украины.
- Во время своего однодневного визита в Пекин Мишель, фон дер Ляен и верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель также встретятся с премьером Госсовета (правительства) Китая Ли Цяном.