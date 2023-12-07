Си Цзиньпин заявил, что Китай и ЕС должны быть партнерами и постоянно укреплять двустороннее политическое доверие. Он отметил прогресс в диалоге между двумя сторонами на высоком уровне.

Смотрите также Лукашенко в Пекине назвал Си Цзиньпина другом, а тот похвалил его "социальную гармонию"

Си отметил, что в течение года Мишель и фон дер Ляен совершили визиты в Китай и взаимодействие между правительством КНР и руководящими институтами ЕС и это, по его словам, принесло значительные результаты в стратегической, торгово-экономической, экологической и цифровой сферах.

Отношения между Китаем и ЕС имеют хороший импульс к консолидации и росту. Отношения между Китаем и Европой имеют важное значение для глобального мира, стабильности и процветания. Мы обязаны обеспечить большую стабильность для мира, более сильный импульс для развития, а также более поддержку глобального управления,

– сказал лидер Китая.

Что этому предшествовало