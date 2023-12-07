Сі Цзіньпін заявив, що Китай і ЄС повинні бути партнерами та постійно зміцнювати двосторонню політичну довіру. Він також відзначив прогрес у діалозі між двома сторонами на високому рівні.
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Сі зауважив, що упродовж року Мішель і фон дер Ляєн здійснили візити до Китаю та взаємодія між урядом КНР та керівними інституціями ЄС і це, за його словами, принесло значні результати в стратегічній, торговельно-економічній, екологічній та цифровій сферах.
Відносини між Китаєм і ЄС мають хороший імпульс консолідації та зростання. Відносини між Китаєм і Європою мають важливе значення для глобального миру, стабільності та процвітання. Ми зобов'язані забезпечити більшу стабільність для світу, сильніший імпульс для розвитку, а також більше підтримки глобального управління,
– сказав лідер Китаю.
Що цьому передувало
- 7 грудня в Пекіні проходить 24-й саміт лідерів Європейського Союзу та Китаю і перший особистий саміт за 4 роки.
- Програму зустрічі не оприлюднювали, проте очікують, що головну увагу сторони приділять питанням торгівлі та економічної взаємодії між ними, а також війни Росії проти України.
- Під час свого одноденного візиту до Пекіна Мішель, фон дер Ляєн та верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель також зустрінуться з прем'єром Держради (уряду) Китаю Лі Цяном.