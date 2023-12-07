Сі Цзіньпін заявив, що Китай і ЄС повинні бути партнерами та постійно зміцнювати двосторонню політичну довіру. Він також відзначив прогрес у діалозі між двома сторонами на високому рівні.

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Сі зауважив, що упродовж року Мішель і фон дер Ляєн здійснили візити до Китаю та взаємодія між урядом КНР та керівними інституціями ЄС і це, за його словами, принесло значні результати в стратегічній, торговельно-економічній, екологічній та цифровій сферах.

Відносини між Китаєм і ЄС мають хороший імпульс консолідації та зростання. Відносини між Китаєм і Європою мають важливе значення для глобального миру, стабільності та процвітання. Ми зобов'язані забезпечити більшу стабільність для світу, сильніший імпульс для розвитку, а також більше підтримки глобального управління,

– сказав лідер Китаю.

Що цьому передувало