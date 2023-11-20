Однако этого нельзя сказать о "Путине" на Крымском мосту и "Путине" во временно оккупированном Мариуполе. Анализ лица и произношения диктатора проанализировали в исследовании Института аудиосопровождения Японии и японской телесети TBS.

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ИИ подтвердил существование по меньшей мере двух двойников Путина

Специалисты заявили, что настоящий Путин был 9 мая 2023 года на параде на Красной площади. Эта же версия диктатора была на встрече с китайским лидером Си Цзиньпином и самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Тогда совпадение составило 94%.

Однако Путин с Красной площади только на 53% соответствовал "Путину", осматривавшему Крымский мост. В то же время, диктатор с Красной площади только на 40% отвечал якобы "Путину", который в марте 2023 года посещал временно оккупированный Мариуполь. Более того, якобы "Путин" с Крымского моста и из Мариуполя похожи между собой только на 18%.

Эксперты по распознаванию лиц в большинстве случаев называют это "несовпадением", что приводит к предположению, что это может быть двойник,

– отметили журналисты.

То есть эксперты убеждены, что у главы Кремля на самом деле не менее двух двойников, которые он использует даже в публичных мероприятиях. Ведь "Путин" из Мариуполя уже в феврале посещал концерт военной поддержки.



Журналисты показали разных "Путиных" / Фото The Sun

Кроме того, издание отметило, что Лаборатория японского института аудиокоммуникаций проанализировала голосовую биометрию, уделив основное внимание слову "спасибо", сказанному Путиным в разных случаях.

Оказалось, что Путин, считавшийся настоящим и выступавший на майском форуме Евразийского экономического союза, оказался отличным от трех других выступлений диктатора. Ведь они по-разному произносили звук "с", а также есть заметный разрыв в последовательном произнесении "па" и "сы".

Обратите внимание! В конце октября в СМИ распространяли слухи, что якобы Путин таки умер. Однако впоследствии Кремль их опроверг. Политтехнолог Борис Тизенгаузен объяснил, что это похоже на работу КГБ. Ведь раньше они специально создавали некую "ячейку несогласных" и смотрели, кто к ней приобщается.