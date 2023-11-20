Однак цього не можна сказати про "Путіна" на Кримському мосту та "Путіна" в тимчасово окупованому Маріуполі. Аналіз обличчя та вимови диктатора проаналізували у дослідженні Інституту аудіосупроводу Японії та японської телемережі TBS.

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ШІ підтвердив існування щонайменше двох двійників Путіна

Спеціалісти заявили, що справжній Путін був 9 травня 2023 року на параді на Красній площі. Ця ж версія диктатора була на зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном та самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Тоді збіг становив 94%.

Проте Путін з Красної площі тільки на 53% відповідав "Путіну", який оглядав Кримський міст. Водночас диктатор з Красної площі тільки на 40% відповідав нібито "Путіну", який у березні 2023 року відвідував тимчасово окупований Маріуполь. Ба більше, нібито "Путін" з Кримського мосту та з Маріуполя схожі між собою тільки на 18%.

Експерти з розпізнавання осіб у більшості випадків називають це "незбігом", що призводить до припущення, що це може бути двійник,

– зазначили журналісти.

Тобто експерти переконані, що в глави Кремля насправді щонайменше два двійники, які він використовує навіть у публічних заходах. Адже "Путін" з Маріуполя вже у лютому відвідував концерт військової підтримки.



Журналісти показали різних "Путіних" / Фото The Sun

Окрім того, видання зауважило, що Лабораторія японського інституту аудіокомунікацій проаналізувала голосову біометрію, приділивши основну увагу слову "спасибо", сказаному Путіним у різних випадках.

Виявилось, що Путін, якого вважали справжнім та який виступав на травневому форумі Євразійського економічного союзу виявився відмінним від трьох інших виступів диктатора. Адже вони по-різному вимовляли звук "с", а також є помітний розрив у послідовному виголошенні "па" та "си".

Зверніть увагу! Наприкінці жовтня у ЗМІ поширювали чутки, що нібито Путін таки вмер. Проте згодом Кремль їх спростував. Політтехнолог Борис Тизенгаузен пояснив, що це схоже на роботу КДБ. Адже раніше вони спеціально створювали якийсь "осередок незгідних" та дивилися, хто до нього долучається.