Проте насправді поширення такої інформації дуже вигідне певному колу осіб. Детальніше про те, хто стоїть за подібними фейками 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко.

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Хто поширює чутки

Вже далеко не вперше у мережі з'являється інформація про те, що президент Росії нібито помер. Таких вкидів за останні роки назбиралося чимало.

Уже давно в Росії, особливо під час війни, з'являється такий інформаційний жанр як "конферансьє війни". Це люди, які роблять собі рейтинг на таких конспірологічних заявах. Є такий кадр Валерій Соловей, він вже кілька років спеціалізується на "похоронах Путіна",

– розповів Ігор Яковенко.

Так званий професор Соловей постійно заявляє, що ось-ось і Владімір Путін помре, а в Кремлі точно вже є кілька його наступників.

"Зараз він вирішив "закопати" Путіна остаточно, мовляв, він уже лежить в холодильнику. Цим він займається постійно. Зазвичай, через певний час Путіна "викопують із землі" для того, щоб потім знову "похоронити"", – зіронізував журналіст.

Далі, найпевніше, поширюватимуть інформацію про двійників Путіна, які його повноцінно заміняють після "смерті". Все це відбувається на тлі дуже серйозних подій, як в Україні, так і у світі.

Ігор Яковенко про те, хто поширює чутки про смерть Путіна: дивіться відео

"Це така собі розвага. Але з іншого боку у мене також немає сумнівів, що це може бути і грою спецслужб. Тому що це "роздуває" і (Дмітрій) Пєсков. Крім того, це робить дещо байдужими й противників, мовляв, якщо Путін помер, то з ким тоді воювати", – додав журналіст.

Усі чутки про смерть Владіміра Путіна – це здебільшого створення інформаційного шуму. Щобільше, подібними повідомленнями підривають довіру громадян до ЗМІ. Як наслідок, люди узагалі перестають вірити будь-кому.

"Смерть Путіна": що відомо про вкид