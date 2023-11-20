Такий конкурент на президентських виборах може бути небезпечним для Владіміра Путіна. Цією думкою поділився з 24 Каналом російський опозиційний політтехнолог Аббас Галлямов, додавши, що оскільки Ігор Гіркін є представником російських ультрапатріотів, вони можуть відвернутися від Путіна.

До теми Чи може у Путіна бути наступник: у Зеленського дали чітку відповідь

Путін малює чорно-білу картину світу

Гіркін самим фактом свого висунення на президентські вибори, продемонстрував, що очільник Кремля перестав бути безумовним лідером патріотично налаштовних росіян.

Російські патріоти мали б всі згуртуватись довкола Путіна та підтримувати його дії зокрема у війні проти України.

Однак виявляється, що з саме з табору ультрапатріотів у Путіна з'явився суперник на майбутніх президентських виборах, який гостро критикує його дії,

– зазначив політтехнолог.

Поява такого кандидата – революційне явище. Воно означає, що очільник Росії з якихось причин позбувся голосів у таборі патріотів, в якому раніше мав безумовну підтримку.

До речі. Вибори Президента Росії мають відбутися у березні 2024 року. Проте дата, коли вони відбудуться, ще не була оголошена. Так само як і Путін ще не оголосив, що буде вчергове балотуватися в президенти.

Російська влада малює дуже примітивну чорно-білу картину світу. Є "хороші росіяни", які "за Путіна" та "за війну", та є невеличка група відщепенців, які підтримують Захід та "проти Путіна та війни". Гіркін в цю картину світу не вписується,

– зауважив Галлямов.

Політтехнолог пояснив, які наслідки може мати висунення Гіркіна в президенти Росії: дивіться відео

Завжди обирають найпримітивніший сценарій

Водночас можна припустити, що лист Гіркіна з заявою про його президентські амбіції є сценарієм Кремля.

Російська влада ризикнула б піти на це, якби росіяни втомились від війни, економічних проблем, екстремізму в країні, коли батьків заарештовують за те, що їхні діти малюють антивоєнні картини, і суспільстві створився запит на нормалізацію ситуації.

У такому випадку поява такого опонента як Гіркін, який готовий воювати до кінця попри все, була б вигідна Кремлю, тому що на його тлі Путін виглядав би "поміркованим" та "зваженим" політиком.

"Гіпотетично таку гру можна уявити, однак мій досвід в російській політиці при Путіні, говорить, що не будуть вони такі складні ігри починати. Вони завжди зі всіх сценаріїв обирають найпримітивніший", – впевнений Аббас Галлямов.

Що відомо про бажання Ігоря Гіркіна стати президентом Росії