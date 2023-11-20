Такий конкурент на президентських виборах може бути небезпечним для Владіміра Путіна. Цією думкою поділився з 24 Каналом російський опозиційний політтехнолог Аббас Галлямов, додавши, що оскільки Ігор Гіркін є представником російських ультрапатріотів, вони можуть відвернутися від Путіна.
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Путін малює чорно-білу картину світу
Гіркін самим фактом свого висунення на президентські вибори, продемонстрував, що очільник Кремля перестав бути безумовним лідером патріотично налаштовних росіян.
Російські патріоти мали б всі згуртуватись довкола Путіна та підтримувати його дії зокрема у війні проти України.
Однак виявляється, що з саме з табору ультрапатріотів у Путіна з'явився суперник на майбутніх президентських виборах, який гостро критикує його дії,
– зазначив політтехнолог.
Поява такого кандидата – революційне явище. Воно означає, що очільник Росії з якихось причин позбувся голосів у таборі патріотів, в якому раніше мав безумовну підтримку.
Російська влада малює дуже примітивну чорно-білу картину світу. Є "хороші росіяни", які "за Путіна" та "за війну", та є невеличка група відщепенців, які підтримують Захід та "проти Путіна та війни". Гіркін в цю картину світу не вписується,
– зауважив Галлямов.
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Завжди обирають найпримітивніший сценарій
Водночас можна припустити, що лист Гіркіна з заявою про його президентські амбіції є сценарієм Кремля.
Російська влада ризикнула б піти на це, якби росіяни втомились від війни, економічних проблем, екстремізму в країні, коли батьків заарештовують за те, що їхні діти малюють антивоєнні картини, і суспільстві створився запит на нормалізацію ситуації.
У такому випадку поява такого опонента як Гіркін, який готовий воювати до кінця попри все, була б вигідна Кремлю, тому що на його тлі Путін виглядав би "поміркованим" та "зваженим" політиком.
"Гіпотетично таку гру можна уявити, однак мій досвід в російській політиці при Путіні, говорить, що не будуть вони такі складні ігри починати. Вони завжди зі всіх сценаріїв обирають найпримітивніший", – впевнений Аббас Галлямов.
Що відомо про бажання Ігоря Гіркіна стати президентом Росії
- Терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) зараз перебуває в російському СІЗО. Звідти він написав листа, який оприлюднив співголова "Російського руху за Стрєлкова" Олег Нельзин. Гіркін заявив, що хоче висунутись на пост президента на майбутніх виборах.
- Ба більше, він дав настанову своїм поплічникам розгорнути "штаб зі збору підписів". Також він закликав громадські та політичні організації "підтримати його у цій справі".
- Гіркін не вперше заявляє про свої президентські амбіції. В серпні він написав у своїм телеграм-каналі, що висуває свою кандидатуру на президентські вибори. На той час він вже перебував у СІЗО, куди потрапив після відповідного рішення суду.
- Нагадаємо, що Гіркіна було заарештовано 21 липня. Йому висунули звинувачення за статтею "Екстремізм". Пізніше російська влада засекретила його справу.