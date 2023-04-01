Директорка школи викликала поліцію через малюнок

РосЗМІ повідомляють, що історія розпочалася навесні 2022 року, повідомляє 24 Канал. Тоді Маша намалювала на уроці антивоєнний малюнок. Дівчинка зобразила жінку з дитиною, на яких летять ракети з боку Росії. Малюнок школярка підписала словами "Ні війні" та "Слава Україні".

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Тоді директорка школи викликала до дитини поліцію. Дівчинку забрали до відділку, а вже через день у школу прийшли працівники ФСБ.

Упродовж того ж місяця на Олексія склали протокол за маразматичною статтею про дискредитацію російської армії. Причиною став антивоєнний коментар у соцмережі.

Згодом Олексія визнали "винним" у повторній дискредитації російських загарбників. Причиною знову стали коментарі у соцмережі. Але тоді чоловік заперечував, що писав їх. Олексій поскаржився, що його сторінку зламали.

Школярку утримують в "реабілітаційному центрі"

Кримінальне провадження відкрили взимку 2022 року. Чоловіка затримали 1 березня та відправили під домашній арешт. Машу наразі утримують у "реабілітаційному центрі". Школярці не дозволяють зустрічатися з відвідувачами. Дівчинці вдалося передати татові лист. У ньому Маша пише, що тато – її герой.

Напередодні оголошення "вироку", Олексій втік з-під домашнього арешту. Згодом його затримали у Мінську.

До жінки прийшли через звернення до Путіна

Тим часом до росіянки Ніни Кривощокової прийшли через відео, записане до Владіміра Путіна. Місцеві жителі розповідали бункерному дідові, що дорогу у населеному пункті не можуть відремонтувати вже 35 років. Вже невдовзі до Ніни прийшли співробітники Центру боротьби з екстремізмом.