Дмітрій Медведєв, Ніколай Патрушева або його син Дмітрій – ймовірні претенденти на крісло президента країни-агресора. В ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу радник голови ОПУ Михайло Подоляк припустив, чи ризикне один з них очолити Росію після Путіна.

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Потрібна фігура рівня Путіна

Медведєв належить до категорії шутів. Він давно виконує цю функцію, але навіть з цим не може впоратися. Медведєв виконуватиме функцію шута до кінця. Сьогодні навіть в Росії до нього мало хто ставиться позитивно.

Колишній президент країни-агресора ні на що не впливає і не приймає ніяких рішень. Він не може бути кандидатом в диктатори, бо ніхто просто не повірить, що шут є диктатором,

– мовив Подоляк.

Всі помиляються, коли думають, що після Путіна може бути якийсь наступник, що буде керувати так, як це робив диктатор. Це була змова еліт.

Російським президентом і його "політбюро" була побудована конкретна політична конструкція, яка має свої властивості. Для того, щоб ця конструкція продовжувала працювати, потрібна фігура рівня Путіна. Наступник глави Росії має бути настільки харизматичною, пасіонарною особою, щоб всі боялись порушити внутрішні елітні домовленості, які були зроблені ще при Путіні.

Патрушев-молодший не є такою особою. Йому бракує харизми. Він не є впливовою особою для політичних еліт. Старший Патрушев – можливо, хоча навіть він викликає питання, а молодший – це взагалі фікція,

– зазначив радник голови ОПУ.

На його думку, як тільки зміниться серцевина системи, еліти запропонують переписати свій внутрішній договір. Мовляв, давайте по-новому домовлятися щодо того, хто і які матиме права. Відтак, щоб це пришвидшити, треба зруйнувати базовий міф про те, що Путін – це смілива, впливова людина, яка контролює всі процеси. Це те, що не до кінця зробив Євгєній Пригожин.

Паралельно також потрібно знищити міф про те, що Росія є непереможною державою з потужною армією та ВПК. Над цим зараз успішно працює Україна. Отже, залишилось закінчити першу частину й втягнути Росію у внутрішні чвари.

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Як Патрушев просуватиме свого сина

Секретар ради безпеки Росії Патрушев робитиме все можливе, щоб крісло президента країни-агресора дісталося його сину. Однак не варто його переоцінювати. Адже Патрушев немає достатнього впливу та ресурсів, аби забезпечити перехід влади від Путіна.

Це мало б бути зроблено, як в часи пізнього Єльцина, коли найближче оточення вирішило передати владу Путіну без конкурентних політичних процесів. Такого ресурсу в Патрушева немає. Є певні ілюзії, тому спроби будуть. Проте у них нічого не вийде і це є наслідком вкрай невдалої війни в Україні,

– додав Подоляк.

Україна зламала сценарій, який міг би бути чітко реалізований, без повномасштабного вторгнення в Україну.

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Диктатор не бачить ілюзії, адже він сильно залежить від того ж Патрушева. Путін вже не має ресурсу, який мав до початку повномасштабного вторгнення, і тепер відчуває себе "не у своїй тарілці". Тобто, Патрушев має зовсім інший вплив, аніж до початку повномасштабного вторгнення.

Існує незворотність певних історичних процесів навіть, якщо вони маленькі й непомітні. Нині російські політичні еліти втрачають довіру та ненавидять один до одного. Вони опинилися в політичному цугцванзі (становищі, коли будь-яка дія веде до програшу – 24 Канал), тому не можуть прийняти відповідних рішень,

– зауважив радник голови ОПУ.

За його словами, російська влада веде війну просто заради війни. Адже це єдиний політичний процес для Росії, який дозволяє елітам втримати один одного в домовленостях, що були до початку повномасштабного вторгнення.

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