Такой конкурент на президентских выборах может оказаться опасным для Владимира Путина. Этим мнением поделился с 24 Каналом российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов, добавив, что поскольку Игорь Гиркин являєтся представителем российских ультрапатриотов, они могут отвернуться от Путина.

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Путин рисует черно-белую картину мира

Гиркин самим фактом своего выдвижения на президентские выборы продемонстрировал, что глава Кремля перестал быть безусловным лидером патриотически настроенных россиян.

Российские патриоты должны были бы все сплотиться вокруг Путина и поддерживать его действия, в частности, в войне против Украины.

Однако оказывается, что именно из лагеря ультрапатриотов у Путина появился соперник на предстоящих президентских выборах, который остро критикует его действия,

– отметил политтехнолог.

Появление такого кандидата – революционное явление. Оно означает, что глава России по каким-то причинам лишился голосов в лагере патриотов, в котором ранее имел безусловную поддержку.

Кстати говоря. Выборы Президента России должны пройти в марте 2024 года. Однако дата, когда они состоятся, еще не была объявлена. Равно как и Путин еще не объявил, что будет в очередной раз баллотироваться в президенты.

Российские власти рисуют очень примитивную черно-белую картину мира. Есть "хорошие россияне", которые "за Путина" и "за войну", и есть небольшая группа отщепенцев, поддерживающих Запад и выступающих "против Путина и войны". Гиркин в эту картину мира не вписывается,

– заметил Галлямов.

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Всегда выбирают самый примитивный сценарий

В то же время можно предположить, что письмо Гиркина с заявлением о его президентских амбициях является сценарием Кремля.

Российские власти рискнули бы пойти на это, если бы россияне устали от войны, экономических проблем, экстремизма в стране, когда родителей арестовывают за то, что их дети рисуют антивоенные картины, и в обществе создался запрос на нормализацию ситуации.

В таком случае появление такого оппонента как Гиркин, который готов воевать до конца, было бы выгодно Кремлю, потому что на его фоне Путин выглядел бы "умеренным" и "взвешенным" политиком.

"Гипотетически такую игру можно представить, однако мой опыт в российской политике при Путине говорит, что не будут они такие сложные игры начинать. Они всегда из всех сценариев выбирают самый примитивный", – уверен Аббас Галлямов.

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