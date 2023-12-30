Об этом 24 Каналу отметил политтехнолог Михаил Шейтельман. Однако есть определенные моменты, которые так или иначе могут остановить Путина.

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Что может остановить Путина

Один из вариантов, который может остановить российского диктатора – люди. Они действительно заканчиваются в России, подчеркнул Шейтельман.

"Это нам кажется, что их там бесконечное количество. Нам кажется, что они дураки и готовы идти воевать. Но нет. Каждая последующая смерть россиянина на оккупированных территориях наводит сомнения на других россиян", – пояснил он.

Напомним, ранее бывший глава Луганской области Сергей Гайдай рассказал 24 Каналу, что Россия свозит во временно оккупированную область представителей малых народностей – бурят, якутов. Они выполняют определенные ремонтные работы, в частности, восстанавливают дороги по требованию военных-оккупантов. Раньше в такие бригады приезжали, например, из Подмосковья. Но фиксировались случаи, когда их хотели мобилизовать и отправить на фронт.

Почему не хотят увольнять в запас тех, кого они мобилизовали? Потому что те приедут к себе в деревню и расскажут, как там (на фронте – 24 Канал). Им может не понравиться. Потому они везут тех, кто не понимает по-русски. И люди у них заканчиваются, это правда,

– отметил политтехнолог.

Еще один аспект в этом вопросе – кто гибнет. Михаил Шейтельман, опираясь на данные разведки, сказал, что украинские Силы уничтожили 90% российской профессиональной армии, которая с начала полномасштабного вторжения вошла на территорию Украины.

Помимо этого, повлиять на имперские амбиции Путина может нехватка техники. Как видим, Украина удачно ликвидирует российскую технику. Так, недавно страна-оккупант осталась без очередного БДК.

"Снаряды пока не заканчиваются, с корейцами договорился – "нарастил" (Путин – 24 Канал) производство. Но я уверен, что наши уже нашли тонкие места, что надо выбивать, что у россиян закончится скорее всего. Можно вычислить, какое у них слабое" место", – отметил эксперт.

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