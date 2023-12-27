Об этом 24 Каналу отметил экс-руководитель Луганской ОГА Сергей Гайдай. Оккупанты кичатся "свежим" ремонтом определенных учебных заведений, который делала Украина до оккупации территорий россиянами.

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"Критическая инфраструктура не восстанавливается, чтобы проводить качественные работы. Медицина почти уничтожена. Гражданских обслуживают только в критических случаях. Антисанитария – толпы крыс бегают по городам и люди в квартирах ставят банальные мышеловки, чтобы как-то побороть тех крыс", – сказал Гайдай.

Россияне приезжают с семьями

Подавляющее большинство мужчин, которых россияне мобилизовали на временно оккупированной территории Луганской области и отправили на фронт, погибли или вернулись с определенными травмами. Таким образом полноценно работать они не могут. Вместо этого приезжают из глубинок России так называемые представители малых народностей.

"Это якуты, буряты. В первые месяцы приезжали ремонтные бригады из Подмосковья. Но были неоднократные случаи, когда военные хотели их мобилизовать и отправить на фронт. Информация быстро распространилась, поэтому оттуда уже не хотят приезжать", – поделился экс-глава Луганской ОВА.

А вот малые народности не владеют информацией. Их дополнительно покрывают пропагандой, мол, "украинцы все разбили", а они приедут делать ремонты. И те едут. Более того – даже не сами.

Они едут даже со своими семьями и остаются жить. То есть им лучше в полуразрушенных наших городах, чем у себя в России,

– подчеркнул Сергей Гайдай.

В общем они проводят определенные ремонты, например, дорог, но это по заказу военных. Они говорят, какие направления нужно отремонтировать.

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