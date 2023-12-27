Про це 24 Каналу зазначив екскерівник Луганської ОДА Сергій Гайдай. Окупанти хизуються "свіжим" ремонтом певних навчальних закладів, який робила Україна до окупації територій росіянами.

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"Критична інфраструктура не відновлюються, щоб проводити якісні роботи. Медицина майже знищена. Цивільних обслуговують тільки у критичних випадках. Антисанітарія – натовпи щурів бігають по містах і люди в квартирах ставлять банальні мишоловки, щоб якось побороти тих пацюків", – сказав Гайдай.

Росіяни приїздять з родинами

Переважна більшість чоловіків, яких росіяни мобілізували на тимчасово окупованій території Луганської області і відправила на фронт, або загинули, або повернулися з певними вадами. Таким чином повноцінно працювати вони не можуть. Натомість приїздять з глибинок Росії так звані представники малих народностей.

"Це якути, буряти. В перші місяці приїздили ремонтні бригади з Підмосков'я. Але були неодноразові випадки, коли військові хотіли їх мобілізувати і відправити на фронт. Інформація швидко розповсюдилася, тому звідти вже не хочуть приїздити", – поділився ексочільник Луганської ОВА.

А от малі народності натомість не володіють інформацією. Їх додатково вкривають пропагандою, мовляв, "українці все розбили", а вони приїдуть ремонтувати. І ті їдуть. Ба більше – навіть не самі.

Вони їдуть навіть зі своїми родинами і залишаються жити. Тобто їм краще в напівзруйнованих наших містах, ніж в себе в Росії,

– наголосив Сергій Гайдай.

Загалом вони проводять певні ремонти, наприклад, доріг, але це на замовлення військових. Вони кажуть, які напрямки треба відремонтувати.

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