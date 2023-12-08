Про це 24 Каналу розповів ексголова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Головну ставку росіяни роблять на свою пропаганду.
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Росіяни готують дітей до війни
Окупанти створили псевдопатріотичний табір "Воин". За планом ворога, дітей від 14 років направлятимуть на військову підготовку, а вже із 16 – готуватимуть до мобілізації.
"Це продовження геноциду України. Переважну більшість чоловіків мобілізаційного віку вони (росіяни – 24 Канал) позабирали на фронт. Більшість з них загинули або отримали травми і повернулися додому, якщо вижили. Вони готують підлітків до того віку, коли вони можуть бути мобілізовані. Щоб потім не довелося витрачати час на підготовку і одразу відправили на передову", – відзначив Сергій Гайдай.
Сергій Гайдай про події в Луганській області: дивитись відео
Ба більше – у згаданому центрі окупанти не припиняють роботу своєї пропаганди. Це перше, що вони робили, окупувавши українські території.
"Як тільки вони зайшли на територію Луганської області, перше, що почали робити росіяни – розповсюджувати пропаганду. Не відновлення будинків чи комунікацій почалося. Те, що відбувається з підлітками – накачка російською пропагандою", – заявив ексочільник Луганської ОВА.
Серед інших проблем – в області катастрофічна ситуація із медичним забезпеченням. Багато медиків виїхали, бо не захотіли працювати з окупантами. Ті, хто залишився, – їх небагато. Також росіяни вивезли обладнання убік Луганська.
"Це говорить про те, що поки довезуть цивільного або пораненого, у них величезні шанси, на жаль, загинути", – пояснив Гайдай.
Ситуація у Луганській області: останні новини
- Окупанти не підготували належним чином інфраструктуру до зимового періоду і холоди вже відчувають місцеві. Крім цього значні проблеми з очисними спорудами, які росіяни не відновили.
- У Луганську ліквідували місцевого колаборанта Олега Попова – його авто вибухнуло. Попов керував багатьма російськими добробатами, очолював незаконні збройні формування та вбивав українців.
- У ніч на 4 грудня в Луганську пролунали потужні вибухи. Виявилося, що удар прийшовся по нафтобазі окупантів.