Про це 24 Каналу розповів боєць спецпідрозділу "Гвардії наступу" Олександр Мамай. За минулу добу, 5 грудня, Сили оборони відбили 26 атак противника в районах Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області.

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На чому росіяни роблять акцент

Навіть військові дивуються, якщо у Серебрянському лісництві немає обстрілів більше ніж 10 – 15 хвилин. Таке може бути лише під час поганої погоди, коли не працюють гармати, міномети та дрони.

Росіяни залучають абсолютно всі наявні засоби й сили, починаючи від стрілецької зброї та закінчуючи авіацією, яка випускає не лише ракети, а й керовані авіабомби, які залишають вирви глибиною понад 7 метрів,

– мовив Мамай.

Насамперед в Серебрянському лісництві ворог працює мінометами та артилерією у зв'язці з дронами. Окупанти активно залучають ударні дрони, зокрема, так звані скиди – перероблені цивільні дрони, які скидають боєприпаси, а також FPV-дрони.

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"Піхотні штурми чи атаки не відбуваються щодня, але також є. Ворог намагається десь промацувати наші слабкі місця, десь ми промацуємо слабкі місця ворога і як тільки така слабинка знаходиться, то, звісно, піхота наступає і йде вперед. Штурми відбуваються, але не так часто, як обстріли з гармат та мінометів", – зазначив боєць спецпідрозділу "Гвардії наступу".

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Чи використовують росіяни нові зразки озброєння

У Серебрянському лісництві на Луганському напрямку росіяни не використовували екстраординарних видів озброєння. Зазвичай, окупанти застосовують радянські міномети, танки, які запускають 120-мм снаряди, 152-мм гармати артилерії радянського типу, також є сучасні зразки техніки, зокрема, штурмовики Су-25.

"Росіяни використовують свої гелікоптери, які запускають некеровані реактивні снаряди. Вони не дуже точні, б'ють по площах, квадратах", – додав Мамай.

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