Об этом 24 Каналу рассказал боец спецподразделения "Гвардии наступления" Александр Мамай. За минувшие сутки, 5 декабря, Силы обороны отразили 26 атак противника в районах Серебрянского лесничества, Белогоровки Луганской области.

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На чем россияне делают акцент

Даже военные удивляются, если в Серебрянском лесничестве нет обстрелов более 10 – 15 минут. Такое может быть только в плохую погоду, когда не работают пушки, минометы и дроны.

Россияне привлекают абсолютно все имеющиеся средства и силы, начиная от стрелкового оружия и заканчивая авиацией, которая выпускает не только ракеты, но и управляемые авиабомбы, которые оставляют воронки глубиной более 7 метров.

– сказал Мамай.

В первую очередь в Серебрянском лесничестве враг работает минометами и артиллерией в связке с дронами. Оккупанты активно привлекают ударные дроны, в частности, так называемые сбросы – переделанные гражданские дроны, сбрасывающие боеприпасы, а также FPV-дроны.

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"Пехотные штурмы или атаки не происходят каждый день, но также есть. Враг пытается где-то прощупывать наши слабые места, где-то мы прощупываем слабые места врага и как только такая слабость находится, то, конечно, пехота наступает и идет вперед. Штурмы происходят, но не так часто, как обстрелы из пушек и минометов", – отметил боец спецподразделения "Гвардии наступления".

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Используют ли россияне новые образцы вооружения

В Серебрянском лесничестве на Луганском направлении россияне не использовали экстраординарные виды вооружения. Обычно оккупанты применяют советские минометы, танки, запускающие 120-мм снаряды, 152-мм пушки артиллерии советского типа, также есть современные образцы техники, в частности, штурмовики Су-25.

"Россияне используют свои вертолеты, которые запускают неуправляемые реактивные снаряды. Они не очень точны, бьют по площадям, квадратам", – добавил Мамай.

Какая ситуация на фронте