Об этом 24 Каналу рассказал командир роты ударных БпАК "АХИЛЕС" 92-й ОШБ Юрий Федоренко. По его словам, за последнюю неделю ситуация не изменилась.
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Ситуация на Бахмутском направлении
На Бахмутском направлении россияне применяют разную тактику наступательных действий: используют живую силу и технику, в частности, реактивные системы залпового огня. Оккупанты проводят дистанционное минирование как противопехотное, так и противотанковое.
"Также фиксируется тактика по принуждению участия в войне их военнослужащих, которые непосредственно являются либо представителям ПВК "Шторм-Z", либо мобилизованные. Они их заводят на коротких отрезках маршрута, а затем сзади специальные отряды минируют (территорию – 24 Канал), чтобы не было возможности отступить. Если они начинают бежать назад, сами подрываются на минах, которые устанавливают оккупанты", – рассказал военный.
Такую тактику россияне применяли с ЧВК "Вагнера". Личный состав для российского командования – это расходный материал и бесконечный ресурс, который они не жалеют.
Карта боевых действий: смотреть видео
Что касается техники, то враг продолжает расконсервировать старые советские образцы, модернизирует и выводит их в бой. Также есть другая техника, которую оккупантам удается сделать, несмотря на санкции. Впрочем, большинство этого уничтожается нашими защитниками.
80% техники, на которой противник подходит к передней линии либо повреждается, либо полностью уничтожается,
– отметил Федоренко.
Погодные условия усложняют работу защитников. Деоккупированные территории пока не далось должным образом обустроить.
"Есть по колено воды. Сегодня дождь, завтра минус. В таких нечеловеческих условиях военные продолжают защищать наше государство. Противник тактического успеха не имеет", – добавил военный.
Война России против Украины: что происходит возле Бахмута
- За прошедшие сутки произошло 68 боевых столкновений. В частности, на Бахмутском направлении украинские защитники отразили 16 атак врага. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия на югу от Бахмута, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.
- Вражеские подразделения находятся в состоянии активных наступательных действий и атакуют позиции украинских защитников. Подразделения ВСУ в тяжелой обороне. Оккупанты перебросили на Бахмутское направление большое количество резервов.
- Сложная ситуация также на Авдеевском направлении. Россияне не оставляют попыток окружить город. Но украинские военные стойко держат оборону и наносят врагу потери, о чем сообщили в Генштабе ВСУ.