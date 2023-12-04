Об этом 24 Каналу рассказал заместитель командира 3 штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин, добавив, что оккупанты перебросили на Бахмутское направление достаточно большое количество резервов. По его словам, давление противника очень серьезное.

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Что происходит в районе Бахмута

Враг сконцентрировал на этом направлении значительные человеческие силы, а также технику, беспилотники, ударные средства – все это массово давит на позиции украинских военных. Противник штурмует в большинстве своем силами пехоты, а технику использует как транспортное средство для перемещения личного состава.

"Ситуация сейчас достаточно сложная, мягко говоря. Все подразделения врага на стадии активных наступательных действий. Все массово давит на наши позиции. В основном, наши подразделения сейчас находятся в тяжелой обороне, давление очень существенно", – отметил Жорин.

Им достаточно сложно использовать технику, потому что мы ее видим, слышим, наблюдаем все их перемещения. Наносим поражение сразу, как только она появляется в зоне нашей видимости,

– добавил майор.

Свободно пользоваться бронированной техникой или любой другой оккупанты не могут. Однако ночью все же перебрасывают живую силу. Иногда атаки с использованием танков происходят днем, но массовых попыток нет. Украинские военные уничтожают всю технику, которая появляется в поле зрения из-за средств артиллерии или беспилотников.

"В большинстве своем все атаки происходят из-за пехоты и FPV-дронов – это то, что сейчас бьет по нашим позициям", – добавил заместитель командира 3 штурмовой бригады.

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