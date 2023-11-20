Силы обороны продолжают наступательные действия и отражают попытки атаки россиян. Оккупанты стремятся вернуть утраченные позиции, однако у них ничего не получится.

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Ситуация на Востоке

Александр Сырский рассказал, что Силы обороны продолжают удерживать врага на многих участках фронта. В частности, на Купянском направлении россияне вели штурмовые действия в районах Синьковки, а также восточнее Петропавловки и Ивановки. Натиск врага удалось успешно сдержать.

Ситуация остается острой вокруг Бахмута, однако Силы Обороны имеют определенные успехи вблизи города.

Бахмутское направление. Россияне пытались атаковать в районах Клещиевки и Андреевки. Все атаки были отражены. Наша армия продолжает штурмовые действия южнее Бахмута,

– написал Сырский.

Командующий подчеркнул, что Вооруженные Силы продолжают наносить врагу потери в живой силе и технике, а также закрепляются на достигнутых рубежах.

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