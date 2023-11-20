Сили оборони продовжують наступальні дії та відбивають спроби атаки росіян. Окупанти прагнуть повернути втрачені позиції, однак у них нічого не вийде.
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Ситуація на Сході
Олександр Сирський розповів, що Сили оборони продовжують стримувати ворога на багатьох ділянках фронту. Зокрема, на Куп’янському напрямку росіяни вели штурмові дії в районах Синьківки, а також східніше Петропавлівки та Іванівки. Натиск ворога вдалося успішно стримати.
Гострою ситуація лишається навколо Бахмута, однак Сили Оборони мають певні успіхи поблизу міста.
Бахмутський напрямок. Росіяни намагалися атакувати в районах Кліщіївки та Андріївки. Всі атаки були відбиті. Наша армія продовжує штурмові дії південніше Бахмута,
– написав Сирський.
Командувач наголосив, що Збройні Сили продовжують завдавати ворогу втрат у живій силі та техніці, а також закріплюються на досягнутих рубежах.
Війна в Україні: останні новини
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- Володимир Зеленський розповів, що бойові дії, на жаль, не закінчаться так швидко, як хотілося б. У світі до війни "чомусь ставляться, як до кіно, та очікують, що в подіях не буде довгих пауз". Однак для воїнів це зовсім не кіно, але Україна продовжуватиме боротьбу.