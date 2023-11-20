Сили оборони продовжують наступальні дії та відбивають спроби атаки росіян. Окупанти прагнуть повернути втрачені позиції, однак у них нічого не вийде.

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Ситуація на Сході

Олександр Сирський розповів, що Сили оборони продовжують стримувати ворога на багатьох ділянках фронту. Зокрема, на Куп’янському напрямку росіяни вели штурмові дії в районах Синьківки, а також східніше Петропавлівки та Іванівки. Натиск ворога вдалося успішно стримати.

Гострою ситуація лишається навколо Бахмута, однак Сили Оборони мають певні успіхи поблизу міста.

Бахмутський напрямок. Росіяни намагалися атакувати в районах Кліщіївки та Андріївки. Всі атаки були відбиті. Наша армія продовжує штурмові дії південніше Бахмута,

– написав Сирський.

Командувач наголосив, що Збройні Сили продовжують завдавати ворогу втрат у живій силі та техніці, а також закріплюються на досягнутих рубежах.

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