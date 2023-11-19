Військовий оглядач Денис Попович розповів 24 Каналу, що насправді погода має вплив на бойові дії. Похолодання відображається на роботі техніки й швидкості наступальних дій.
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Наскільки може змінитися ситуація
Щодо дронів є свідчення про те, що погода все-таки може їм заважати, особливо, якщо мовиться про туман, сильний вітер, дощ і загалом погану видимість.
Погода має вплив на роботу всього, що пов'язане з аеророзвідкою, літальними апаратами, пілотованими та непілотованими. Тому з оцінкою британської розвідки можна посперечатися,
– сказав військовий оглядач.
Зима може сповільнити наступальні дії, але повністю їх не припинить. Варто згадати досвід минулого року, коли росіяни наступали під Бахмутом і навіть зараз, попри те, що погодні умови погіршились, наступають на східній дузі. Причому окупанти намагаються це робити одразу на кількох напрямках: Лимано-Куп'янському, Авдіївському та Бахмутському.
"Були повідомлення, що вони контратакують на Запоріжжі, тому повністю зупинити наступальні дії зима не в змозі. Скажімо так, що ми можемо очікувати певних несподіванок", – додав Денис Попович.
Військовий оглядач припустив, як може змінитися ситуація на фронті взимку: дивіться відео
Ситуація на фронті: останні новини
- Голова Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш розповів, що росіяни посилюють наступ, вони атакують промзону міста. Ворог кидає всі можливі резерви, тисне з усіх сторін та намагається оточити Авдіївку.
- Противник зазнає втрат на Бахмутському напрямку. Окупанти скаржаться на відсутність ротації та десятки спалених машин. Серед ворожого війська багато "двохсотих". У розмові російський загарбник також згадував про проблеми з алкоголем в їхній армії.
- Аналітики Інституту вивчення війни зазначили, що українські воїни продовжують контрнаступ на лівому березі Херсонської області. ЗСУ атакують позиції окупантів біля села Кринки, що за 30 кілометрів від Херсона. Самі пропагандисти скаржаться, що на лівому березі стає дедалі більше українських сил.