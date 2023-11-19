Военный обозреватель Денис Попович рассказал 24 Каналу, что на самом деле погода оказывает влияние на боевые действия. Похолодание отражается на работе техники и скорости наступательных действий.
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Насколько может измениться ситуация
Относительно дронов есть свидетельство о том, что погода все-таки может им мешать, особенно, если речь идет о тумане, сильном ветре, дожде и в общем плохую видимость.
Погода оказывает влияние на работу всего, что связано с аэроразведкой, летательными аппаратами, пилотируемыми и непилотированными. Поэтому с оценкой британской разведки можно поспорить,
– сказал военный обозреватель.
Зима может замедлить наступательные действия, но их полностью не прекратит. Стоит вспомнить опыт прошлого года, когда россияне наступали под Бахмутом и даже сейчас, несмотря на ухудшившиеся погодные условия, наступают на восточной дуге. Причем оккупанты пытаются это делать сразу на нескольких направлениях: Лимано-Купянском, Авдеевском и Бахмутском.
"Были сообщения, что они контратакуют на Запорожье, поэтому полностью остановить наступательные действия зима не в состоянии. Скажем так, что мы можем ожидать определенных неожиданностей", – добавил Денис Попович.
Военный обозреватель предположил, как может измениться ситуация на фронте зимой: смотрите видео
Ситуация на фронте: последние новости
- Глава Авдеевской городской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш рассказал, что россияне усиливают наступление, они атакуют промзону города. Враг бросает все возможные резервы, давит со всех сторон и пытается окружить Авдеевку.
- Противник терпит потери на Бахмутском направлении. Оккупанты жалуются на отсутствие ротации и десятки сожженных машин. Среди вражеского войска много "двухсотых". В разговоре российский захватчик также упоминал о проблемах с алкоголем в их армии.
- Аналитики Института изучения войны отметили, что украинские воины продолжают контрнаступление на левом берегу Херсонской области. ВСУ атакуют позиции оккупантов возле села Крынки, что в 30 километрах от Херсона. Сами пропагандисты жалуются, что на левом берегу становится все больше украинских сил.