На Авдеевском направлении наши воины наносят агрессору значительные потери. Об этом информирует 24 Канал.
Важно "Ситуация стабильно тяжелая": в ВСУ объяснили, почему враг хочет захватить Авдеевский коксохим
Атаки агрессора успеха не имели
В зоне ответственности ОСГВ "Таврия" на Авдеевском направлении оккупанты, при поддержке авиации, не оставляют попыток оцепить Авдеевку.
Но наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери,
– отметили в Генштабе ВСУ.
Добавили, что наступательные действия оккупантов в районах восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Северного, южнее Тоненького, Первомайского Донецкой области успеха не имели. Силы обороны отразили 25 вражеских атак.
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Оборона в непростых условиях
- Начальник службы по связям с общественностью 47-ой ОМБр рассказал, что ситуация на Авдеевском направлении остается стабильно сложной.
- Украинские военные продолжают держать оборону даже в непростых условиях. В частности, 2 декабря Дмитрий Лазуткин рассказывал, что непрерывно льет дождь. Это усложняет передвижение тяжелой техники.
- В настоящее время наблюдается большое количество обстрелов.
- В среднем ежесуточно бойцы "Магуры" ликвидируют до сотни оккупантов. Кроме того, уничтожают по несколько единиц тяжелой вражеской техники.
- Из-за порывистого ветра, низких облаков затруднена работа дронов.
- Также увеличивается количество контактных стрелковых сражений и соответственно увеличивается количество пулевых ранений.