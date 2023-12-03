На Авдеевском направлении наши воины наносят агрессору значительные потери. Об этом информирует 24 Канал.

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Атаки агрессора успеха не имели

В зоне ответственности ОСГВ "Таврия" на Авдеевском направлении оккупанты, при поддержке авиации, не оставляют попыток оцепить Авдеевку.

Но наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери,

– отметили в Генштабе ВСУ.

Добавили, что наступательные действия оккупантов в районах восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Северного, южнее Тоненького, Первомайского Донецкой области успеха не имели. Силы обороны отразили 25 вражеских атак.

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Кстати говоря, 2 декабря в Генштабе сообщили, что штурмовые действия оккупантов – ежедневные. Несмотря на это, Силы обороны отражают атаки россиян. Враг только местами применяет бронетехнику. Вся ставка – на пехоту, которую наши воины ликвидируют в колоссальных масштабах.

Оборона в непростых условиях