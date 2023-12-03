На Авдеевском направлении наши воины наносят агрессору значительные потери. Об этом информирует 24 Канал.

Важно "Ситуация стабильно тяжелая": в ВСУ объяснили, почему враг хочет захватить Авдеевский коксохим

Атаки агрессора успеха не имели

В зоне ответственности ОСГВ "Таврия" на Авдеевском направлении оккупанты, при поддержке авиации, не оставляют попыток оцепить Авдеевку.

Но наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери,
– отметили в Генштабе ВСУ.

Добавили, что наступательные действия оккупантов в районах восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Северного, южнее Тоненького, Первомайского Донецкой области успеха не имели. Силы обороны отразили 25 вражеских атак.

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Оборона в непростых условиях

  • Начальник службы по связям с общественностью 47-ой ОМБр рассказал, что ситуация на Авдеевском направлении остается стабильно сложной.
  • Украинские военные продолжают держать оборону даже в непростых условиях. В частности, 2 декабря Дмитрий Лазуткин рассказывал, что непрерывно льет дождь. Это усложняет передвижение тяжелой техники.
  • В настоящее время наблюдается большое количество обстрелов.
  • В среднем ежесуточно бойцы "Магуры" ликвидируют до сотни оккупантов. Кроме того, уничтожают по несколько единиц тяжелой вражеской техники.
  • Из-за порывистого ветра, низких облаков затруднена работа дронов.
  • Также увеличивается количество контактных стрелковых сражений и соответственно увеличивается количество пулевых ранений.