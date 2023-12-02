Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник службы по связям с общественностью 47-й ОМБр. Дмитрий Лазуткин подчеркнул, что наши военнослужащие достойно держат оборону и не дают агрессору продвигаться на севере Авдеевки. передает 24 Канал.

Обратите внимание Зима на фронте. Как погода влияет на войну, наступление ВСУ и продвижение россиян

Земля размокла, техника в ней грузна

В настоящее время наблюдается много обстрелов. Важно понимать, что погода оказывает влияние на ситуацию на фронте.

Уже практически сутки непрерывно льют дожди, конечно, это усложняет передвижение тяжелой техники, хотя оно также наблюдается,

– отметил спикер.

Добавил, что в среднем ежесуточно украинские защитники ликвидируют до сотни оккупантов. Кроме того, уничтожают по несколько единиц тяжелой вражеской техники. Воины отслеживают места сосредоточения живой силы и техники россиян.

Дмитрий Лазуткин отметил, что в таких условиях работать непросто. Наши бойцы – настоящие герои. Военнослужащие тоже живые люди, им тоже иногда бывает страшно, тоже бывает холодно, но, несмотря на это, воины держат оборону.

Земля сейчас размокла, техника в ней вязнет. Кроме того, из-за порывистого ветра, низкие облака затруднена работа беспилотников. Она осуществляется, но есть некоторые нюансы. Увеличивается количество контактных стрелковых сражений и соответственно увеличивается количество шаровых ранений. Это тоже характеризует боевые действия, которые сейчас происходят,

– подчеркнул представитель "Магуры".

Также спикер добавил, что вред нашим воинам наносят и полевые мыши. Они убегают в теплые места, там, где есть еда, не так холодно, то есть ближе к украинским военнослужащим. Многие шутят над этой проблемой, однако делать этого не надо.

"На самом деле не так все и весело. Несколько дней назад одного из наших бойцов мышь укусила и его отправили на лечение. Несколько дней должен принимать медицинские препараты, несколько дней фактически он не вовлечен в боевые действия. То есть это серьезный вред, легкомысленно относиться к этому и шутить не стоит", – подчеркнул Лазуткин.

Кстати говоря, начальник службы по связям с общественностью также отметил, что, по словам разведчиков, были замечены случаи, когда россияне шли вперед под действием психотропных веществ. "Были утверждения, что у них подавляется чувство страха, инстинкты, и они превращаются в таких-то себе как зомби. Не знаю, насколько это явление массовое, но даже пленные также признавались, что действительно такая практика у них существует", – подчеркнул Лазуткин.

Новая фаза войны: президент объяснил особенности боев зимой